Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Divulgação

GMs da equipe Canil localizaram por volta das 9h40 desta sexta-feira, 21, na rua Affonso Botelho de Abreu Sampaio, no Jardim Santa Felícia, entorpecentes que foram abandonados.

Os guardas patrulhavam o bairro e avistaram homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. Foi feita varredura pelas imediações e localizado em meio a uma moita uma sacola com 61 pinos com cocaína, 147 pedras de crack, 49 porções de maconha e 28 porções de haxixe que foram apresentados na CPJ. Ninguém foi detido.

Leia Também