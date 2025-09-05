Guarda Municipal localiza drogas em mata no Jardim Jockey Club

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (5), a equipe do Canil da Guarda Municipal, realizava patrulhamento preventivo pela Rua Neusa Aparecida Marques de Meo, no bairro Jardim Jockey Club, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita próximos a uma área de mata.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção à vegetação. Durante as buscas, a cadela de faro Índia foi acionada e conseguiu localizar entorpecentes escondidos no interior da mata.

O material apreendido foi apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará andamento às investigações.

Leia Também