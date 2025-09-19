Guarda Municipal localiza drogas e materiais do tráfico em residência abandonada no Jardim Mercedes

Crédito: divulgação

Na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 11h25, a equipe do Canil da Guarda Municipal realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Mercedes quando avistou um indivíduo em frente a uma residência já conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, outro homem que estava no interior do imóvel, aparentemente abandonado, fugiu deixando o portão aberto. Ele não foi localizado. Já o indivíduo que permanecia na frente da casa foi abordado e admitiu que estaria no local para comprar drogas.

Durante a varredura realizada no interior do imóvel, os guardas encontraram uma bolsa escondida debaixo de uma cama. No interior, havia 36 invólucros de maconha, 92 pedras de crack e R$ 1.254,70 em espécie. Também foram apreendidos um rádio comunicador, uma máquina de cartão, um celular e um caderno com anotações referentes à atividade de tráfico.

Todo o material, assim como a testemunha da ocorrência, foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde as medidas cabíveis foram adotadas.

Leia Também