Guarda Municipal localiza drogas abandonadas em praça no Jardim Real

Crédito: divulgação

Na manhã desta terça-feira (30), por volta das 10h20, equipes do Canil e de Apoio da Guarda Municipal de São Carlos realizavam patrulhamento pelos bairros Jardim Real e Santa Angelina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita em uma praça, na Rua Luiz Lázaro Zamenhof, esquina com a Rua Pascoal Mecca.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito fugiu e não foi possível realizar a abordagem. Diante da situação, foi acionada a cadela K9 Índia para realizar o trabalho de faro no local. Durante a varredura, o animal encontrou, entre um monte de folhas secas, uma sacola plástica contendo grande quantidade de entorpecentes.

No total, foram apreendidos:

145 eppendorfs com substância análoga à cocaína;

12 pedras de crack;

26 invólucros de maconha.

O material foi recolhido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências legais cabíveis.

