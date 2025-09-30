(16) 99963-6036
Guarda Municipal localiza drogas abandonadas em praça no Jardim Real

30 Set 2025 - 14h01Por Da redação
Crédito: divulgação

Na manhã desta terça-feira (30), por volta das 10h20, equipes do Canil e de Apoio da Guarda Municipal de São Carlos realizavam patrulhamento pelos bairros Jardim Real e Santa Angelina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita em uma praça, na Rua Luiz Lázaro Zamenhof, esquina com a Rua Pascoal Mecca.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito fugiu e não foi possível realizar a abordagem. Diante da situação, foi acionada a cadela K9 Índia para realizar o trabalho de faro no local. Durante a varredura, o animal encontrou, entre um monte de folhas secas, uma sacola plástica contendo grande quantidade de entorpecentes.

No total, foram apreendidos:

  • 145 eppendorfs com substância análoga à cocaína;

  • 12 pedras de crack;

  • 26 invólucros de maconha.

O material foi recolhido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências legais cabíveis.

