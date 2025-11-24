(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal impede furto de fiação e suspeito é detido na Vila São José

24 Nov 2025 - 18h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal impede furto de fiação e suspeito é detido na Vila São José - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve na tarde desta segunda-feira (24) um homem suspeito de tentar furtar fiação naAvenida Araraquara, no bairro Vila São José. O caso foi registrado por volta das 14h40, após um morador acionar a corporação ao perceber a ação criminosa.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o indivíduo ainda em pleno ato. Segundo o boletim, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito passou a ameaçar os guardas com uma faca. Após diálogo e tentativa de negociação, ele soltou a arma e foi contido.

O morador também relatou que, no dia anterior, o mesmo homem já havia tentado furtar a fiação no endereço.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou esclarecimentos e, após os procedimentos de praxe, acabou liberado.

Leia Também

Capivara atravessa pista, causa engavetamento com três veículos e deixa mulher ferida na SP-318
Engavetamento21h40 - 24 Nov 2025

Capivara atravessa pista, causa engavetamento com três veículos e deixa mulher ferida na SP-318

Motorista avança sinal de pare e carro capota duas vezes na SP-215
Cidade Aracy19h05 - 24 Nov 2025

Motorista avança sinal de pare e carro capota duas vezes na SP-215

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Botafogo
Segurança18h18 - 24 Nov 2025

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Botafogo

Vítima de agressão é resgatada após ficar em cárcere privado no Cidade Jardim
Segurança17h28 - 24 Nov 2025

Vítima de agressão é resgatada após ficar em cárcere privado no Cidade Jardim

Polícia Militar divulga balanço positivo da operação durante a TUSCA 2025
Segurança17h20 - 24 Nov 2025

Polícia Militar divulga balanço positivo da operação durante a TUSCA 2025

Últimas Notícias