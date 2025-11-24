Guarda Municipal impede furto de fiação e suspeito é detido na Vila São José

Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve na tarde desta segunda-feira (24) um homem suspeito de tentar furtar fiação naAvenida Araraquara, no bairro Vila São José. O caso foi registrado por volta das 14h40, após um morador acionar a corporação ao perceber a ação criminosa.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o indivíduo ainda em pleno ato. Segundo o boletim, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito passou a ameaçar os guardas com uma faca. Após diálogo e tentativa de negociação, ele soltou a arma e foi contido.

O morador também relatou que, no dia anterior, o mesmo homem já havia tentado furtar a fiação no endereço.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou esclarecimentos e, após os procedimentos de praxe, acabou liberado.

