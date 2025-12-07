Guarda Municipal flagra trio furtando peças de bronze no Nossa Senhora do Carmo

A Guarda Municipal de São Carlos deteve três pessoas suspeitas de furtar peças de bronze do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, na noite deste sábado (6). A ação ocorreu após moradores que vivem próximo ao local acionarem o Centro de Controle Operacional relatando ruídos vindos do interior do cemitério.

Diante da denúncia, equipes do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) foram enviadas ao local e realizaram cerco na área, que possui diversas rotas de fuga e possibilidade de esconderijo entre túmulos. Durante as buscas, três suspeitos foram identificados tentando fugir. Um deles foi imediatamente detido, portando peças de bronze retiradas de jazigos.

Enquanto o primeiro detido era levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), os guardas se depararam com outro suspeito nas proximidades, com as mesmas características informadas na denúncia. Ele também foi abordado e encaminhado à CPJ. Minutos depois, uma terceira equipe, que continuou as buscas dentro do cemitério, localizou o último envolvido, também carregando objetos furtados.

Após avaliação da autoridade policial, os três foram autuados pelo crime de furto e encaminhados à Cadeia Pública de São Carlos, onde permanecerão à disposição da Justiça.

