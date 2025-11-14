Guarda Municipal flagra homem furtando peças de bronze no cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve, na madrugada desta sexta-feira (14), um homem suspeito de furtar peças de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no bairro Vila Celina.

Por volta das 2h15, o Centro de Monitoramento da corporação identificou, por meio das câmeras de videomonitoramento, um indivíduo dentro do cemitério retirando objetos metálicos de túmulos. As equipes de patrulhamento foram imediatamente acionadas e seguiram para o local.

Com apoio de viaturas de área e da equipe GAM, foi realizado um cerco no cemitério, permitindo que o suspeito fosse detido ainda no interior do espaço. Com ele, os guardas encontraram várias peças de bronze que haviam sido arrancadas dos túmulos.

O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) junto com o material apreendido. Após análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a apreensão dos objetos e liberou o autor.

