(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal flagra homem furtando peças de bronze no cemitério Nossa Senhora do Carmo

14 Nov 2025 - 06h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal flagra homem furtando peças de bronze no cemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve, na madrugada desta sexta-feira (14), um homem suspeito de furtar peças de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, no bairro Vila Celina.

Por volta das 2h15, o Centro de Monitoramento da corporação identificou, por meio das câmeras de videomonitoramento, um indivíduo dentro do cemitério retirando objetos metálicos de túmulos. As equipes de patrulhamento foram imediatamente acionadas e seguiram para o local.

Com apoio de viaturas de área e da equipe GAM, foi realizado um cerco no cemitério, permitindo que o suspeito fosse detido ainda no interior do espaço. Com ele, os guardas encontraram várias peças de bronze que haviam sido arrancadas dos túmulos.

O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) junto com o material apreendido. Após análise da ocorrência, a autoridade policial determinou a apreensão dos objetos e liberou o autor.

Leia Também

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Nery
Segurança09h15 - 14 Nov 2025

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Nery

Está preso no Centro de Triagem jovem que matou cachorro a facadas
Segurança09h03 - 14 Nov 2025

Está preso no Centro de Triagem jovem que matou cachorro a facadas

Força Tática prende integrante de facção durante operação do Gaeco em São Carlos
Segurança08h41 - 14 Nov 2025

Força Tática prende integrante de facção durante operação do Gaeco em São Carlos

Mulher morre após ser atropelada na rodovia Washington Luís, em Ibaté
Segurança06h50 - 14 Nov 2025

Mulher morre após ser atropelada na rodovia Washington Luís, em Ibaté

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça
Segurança18h35 - 13 Nov 2025

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça

Últimas Notícias