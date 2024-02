Guarda Municipal detém procurado pela Justiça em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado pela Justiça, de 27 anos, foi detido pela Guarda Municipal de São Carlos, por volta dos 45 minutos desta terça-feira, 6, no Jardim Macarengo.

Uma guarnição da corporação foi solicitada para atender uma perturbação do sossego público na esquina das ruas São Joaquim com a Capitão Mendes Junior, na região do Terminal Rodoviário.

Após abordagem e pesquisa dos envolvidos, a GM constatou que um dos envolvidos, W.R.F. estaria com mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, foi detido e após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

