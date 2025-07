Guarda Municipal detém homem por furto no Boa Vista

Compartilhar no facebook

A Guarda Municipal de São Carlos prendeu um homem de 21 anos na tarde desta quarta-feira (9) por furto a um comércio localizado na rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Boa Vista.

A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura 677, composta pelos GMs Gomes e Basílio, com apoio da viatura 651, com os GMs Lucilene e Alessandro. A ação teve início após uma denúncia recebida via telefone 153, informando que um indivíduo havia pulado o muro de um estabelecimento comercial.

No local, os guardas encontraram o suspeito, identificado pelas iniciais P.D.N.S., em posse de três caixas plásticas de grande porte. Questionado, ele confessou ter furtado os objetos do comércio.

Diante dos fatos, o homem e o material foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada e será apresentada ao delegado de plantão para as providências legais

