Guarda Municipal detém homem por furto de vaso de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (2), por volta das 14h, a Guarda Municipal de São Carlos deteve um homem de 32 anos acusado de furtar um vaso de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A equipe da GM, composta pelos guardas Lucilene e Barbosa, da viatura 671, foi acionada após funcionários do cemitério denunciarem que um indivíduo havia furtado um vaso de bronze de aproximadamente 7 quilos. Para retirar o objeto, o suspeito ainda danificou um túmulo.

Ao chegar rapidamente ao local, a equipe localizou o indivíduo já do lado de fora do cemitério, carregando o vaso dentro de um saco de lixo preto. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada e onde permanecerá à disposição da autoridade policial.

