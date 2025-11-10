Guarda Municipal detém homem por furto de poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve um homem de 54 anos, na tarde desta segunda-feira (10), após o furto de um poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com informações, por volta das 15h35, funcionários do cemitério acionaram a GCM após flagrarem o indivíduo entrando pelos fundos do local e retirando o poste, de aproximadamente três metros de altura, quatro polegadas de diâmetro e cerca de 40 quilos.

O suspeito foi visto carregando o objeto nas costas ao deixar o cemitério. A equipe da Guarda Municipal foi acionada e, em rápida ação, conseguiu abordá-lo nas proximidades.

Durante a abordagem, o homem confessou o furto e afirmou que pretendia vender o material para conseguir dinheiro.

O autor e as testemunhas foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada e o caso segue sob investigação.

