(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal detém homem por furto de poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

10 Nov 2025 - 16h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal detém homem por furto de poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos deteve um homem de 54 anos, na tarde desta segunda-feira (10), após o furto de um poste de ferro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com informações, por volta das 15h35, funcionários do cemitério acionaram a GCM após flagrarem o indivíduo entrando pelos fundos do local e retirando o poste, de aproximadamente três metros de altura, quatro polegadas de diâmetro e cerca de 40 quilos.

O suspeito foi visto carregando o objeto nas costas ao deixar o cemitério. A equipe da Guarda Municipal foi acionada e, em rápida ação, conseguiu abordá-lo nas proximidades.

Durante a abordagem, o homem confessou o furto e afirmou que pretendia vender o material para conseguir dinheiro.

O autor e as testemunhas foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada e o caso segue sob investigação.

Leia Também

PM detém homem acusado de tráfico de drogas após ocorrência de violência doméstica
Recreio São Judas Tadeu19h43 - 10 Nov 2025

PM detém homem acusado de tráfico de drogas após ocorrência de violência doméstica

Procurado por lesão corporal é detido no Fórum Cível
Segurança18h20 - 10 Nov 2025

Procurado por lesão corporal é detido no Fórum Cível

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe
Ibaté 15h49 - 10 Nov 2025

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo
Segurança15h00 - 10 Nov 2025

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado
Segurança13h58 - 10 Nov 2025

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado

Últimas Notícias