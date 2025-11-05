(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal detém homem em flagrante após furto no Centro de São Carlos

05 Nov 2025 - 11h53Por Erika
Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Municipal de São Carlos na manhã desta quarta-feira (5), após furtar um copo térmico de uma loja localizada na Rua Episcopal, no Centro da cidade.

Durante patrulhamento pela região central, a equipe foi abordada pela gerente do estabelecimento, que informou que o suspeito havia acabado de cometer o furto e fugido em direção ao Mercado Municipal.

Os guardas se deslocaram imediatamente até o local indicado e localizaram o indivíduo em frente ao Mercado Municipal, onde ele foi abordado. Com ele, os agentes encontraram o copo térmico furtado.

O homem, que havia deixado a prisão há apenas 15 dias — também pelo crime de furto —, foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

