(16) 99963-6036
segunda, 29 de dezembro de 2025
Crime ambiental

Guarda Municipal detém dois homens por pichação no Centro de São Carlos

29 Dez 2025 - 06h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal detém dois homens por pichação no Centro de São Carlos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

 

Dois homens foram detidos na noite deste domingo (28) por crime ambiental, após serem flagrados pichando a parede de um prédio na avenida São Carlos, na região central da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 20h50 após o Centro de Controle Operacional (CCO) acionar uma equipe para averiguar a denúncia de pichação em um imóvel localizado na altura do número 1839 da via.

No local, os guardas abordaram dois indivíduos, de 24 e 32 anos, que estavam de posse de diversos materiais utilizados para pintura. Diante da situação, ambos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para apreciação da autoridade policial.

A ocorrência foi registrada como crime ambiental, com base na Lei nº 9.605/98, que trata de crimes contra o meio ambiente. Após os procedimentos de praxe, os envolvidos foram liberados. O caso será posteriormente encaminhado ao Distrito Policial da área para as demais providências cabíveis.

Leia Também

Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Jardim São Paulo
Segurança10h29 - 29 Dez 2025

Colisão entre moto e caminhão deixa motociclista ferido no Jardim São Paulo

Caminhoneiro perde mais de R$ 8 mil após receber mensagem falsa da "Starlink"
Estelionato09h17 - 29 Dez 2025

Caminhoneiro perde mais de R$ 8 mil após receber mensagem falsa da "Starlink"

Corrida por aplicativo termina em delegacia após desacordo no pagamento
Segurança09h10 - 29 Dez 2025

Corrida por aplicativo termina em delegacia após desacordo no pagamento

Homem é acusado de agredir e furtar o celular da companheira
Jardim São Paulo09h04 - 29 Dez 2025

Homem é acusado de agredir e furtar o celular da companheira

Homem é agredido e leva mordida no peito em igreja
Jockey Clube08h52 - 29 Dez 2025

Homem é agredido e leva mordida no peito em igreja

Últimas Notícias