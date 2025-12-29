Guarda Municipal detém dois homens por pichação no Centro de São Carlos

Crédito: Divulgação

Dois homens foram detidos na noite deste domingo (28) por crime ambiental, após serem flagrados pichando a parede de um prédio na avenida São Carlos, na região central da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, a ocorrência foi registrada por volta das 20h50 após o Centro de Controle Operacional (CCO) acionar uma equipe para averiguar a denúncia de pichação em um imóvel localizado na altura do número 1839 da via.

No local, os guardas abordaram dois indivíduos, de 24 e 32 anos, que estavam de posse de diversos materiais utilizados para pintura. Diante da situação, ambos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para apreciação da autoridade policial.

A ocorrência foi registrada como crime ambiental, com base na Lei nº 9.605/98, que trata de crimes contra o meio ambiente. Após os procedimentos de praxe, os envolvidos foram liberados. O caso será posteriormente encaminhado ao Distrito Policial da área para as demais providências cabíveis.

