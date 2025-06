Guarda Municipal de São Carlos apreende objetos suspeitos com dupla na Vila Nery

Crédito: Divulgação

Guarda Municipal de São Carlos apreendeu na manhã deste domingo (15) diversos objetos eletrônicos com dois homens na Rua Walter de Camargo Schutzer, no bairro Vila Nery. A ação ocorreu após o Centro de Controle Operacional (CCO) flagrar, via videomonitoramento, uma movimentação suspeita no pátio do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo o boletim, uma pessoa foi vista dentro do pátio e outra do lado de fora. Uma equipe da GM foi enviada imediatamente, mas ao chegar ao local foi informada de que os suspeitos haviam deixado a área em direção à Avenida Capitão Luiz Brandão.

Durante patrulhamento nas imediações, os guardas localizaram dois indivíduos transportando um grande volume enrolado em uma coberta. Na abordagem, foram encontrados com eles um CPU, um monitor, um teclado, uma impressora, um roteador e uma faca.

Questionados, os suspeitos — identificados como R.P.C., de 39 anos, e A.R.B.L., de 46 anos — não souberam informar a origem dos objetos. Ambos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ).

O delegado de plantão registrou um boletim de ocorrência por apreensão de objetos e liberou os dois homens, já que, até o momento, não foi possível identificar a procedência dos itens.

