quinta, 02 de outubro de 2025
Guarda Municipal de Ibaté participa de curso para formação de instrutores de armamento e tiro

02 Out 2025 - 06h05Por Jessica Carvalho R.
A Guarda Municipal de Ibaté está participando de um curso de formação voltado para a capacitação de instrutores de armamento e tiro, com o objetivo de ampliar a qualificação técnica de sua corporação.

O treinamento, com carga horária total de 80 horas, abrange o manuseio e utilização de diferentes equipamentos, entre eles revólveres, pistolas, carabinas e espingardas. A iniciativa permitirá que a GCM conte com agentes devidamente preparados para atuar como instrutores especializados.

Além de aprimorar o conhecimento da equipe, a formação garante que a corporação disponha de multiplicadores internos. Esses profissionais terão a responsabilidade de ministrar cursos para os demais guardas e coordenar os exercícios anuais obrigatórios, exigidos pela legislação, assegurando a manutenção do porte de arma institucional.

 

