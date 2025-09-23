(16) 99963-6036
terça, 23 de setembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal de Ibaté apreende entorpecentes durante abordagem no Jardim Icaraí

23 Set 2025 - 08h07Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal de Ibaté apreende entorpecentes durante abordagem no Jardim Icaraí -

A Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu drogas durante patrulhamento realizado na tarde de segunda-feira (22), por volta das 13h, no bairro Jardim Icaraí em Ibaté.A ação ocorreu na rua Gelindo Thamos.

Segundo o relatório da corporação, os agentes avistaram um indivíduo em frente a uma residência que chamou a atenção por observar insistentemente o local. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas uma sacola pendurada no portão da casa levantou suspeitas.

Na verificação, foram localizadas 28 porções de cocaína, uma pedra semelhante a crack, 18 porções de maconha, um pino de cocaína e ainda R$ 50,00 em dinheiro.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia, onde ficou apreendido. O caso segue em investigação.

Leia Também

"Foram 17 acionamentos para cortes de árvores", diz capitão do Corpo de Bombeiros
Temporal em São Carlos17h40 - 22 Set 2025

"Foram 17 acionamentos para cortes de árvores", diz capitão do Corpo de Bombeiros

Gestante e passageira de carro de aplicativo ficam feridas após carro invadir comércio na Vila Prado
Segurança15h45 - 22 Set 2025

Gestante e passageira de carro de aplicativo ficam feridas após carro invadir comércio na Vila Prado

Árvore cai sobre carro na avenida José Pereira Lopes
Segurança14h30 - 22 Set 2025

Árvore cai sobre carro na avenida José Pereira Lopes

Jovem perde R$ 200 após transferência via Pix em São Carlos
Apropriação indébita14h09 - 22 Set 2025

Jovem perde R$ 200 após transferência via Pix em São Carlos

Mulher é acusada de alterar atestados médicos em São Carlos
Segurança13h29 - 22 Set 2025

Mulher é acusada de alterar atestados médicos em São Carlos

Últimas Notícias