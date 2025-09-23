Guarda Municipal de Ibaté apreende entorpecentes durante abordagem no Jardim Icaraí

A Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu drogas durante patrulhamento realizado na tarde de segunda-feira (22), por volta das 13h, no bairro Jardim Icaraí em Ibaté.A ação ocorreu na rua Gelindo Thamos.

Segundo o relatório da corporação, os agentes avistaram um indivíduo em frente a uma residência que chamou a atenção por observar insistentemente o local. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas uma sacola pendurada no portão da casa levantou suspeitas.

Na verificação, foram localizadas 28 porções de cocaína, uma pedra semelhante a crack, 18 porções de maconha, um pino de cocaína e ainda R$ 50,00 em dinheiro.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia, onde ficou apreendido. O caso segue em investigação.

Leia Também