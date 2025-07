Guarda Municipal de Ibaté apreende entorpecentes com suspeito no Jardim Cruzado

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 7h, a Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu porções de drogas durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Cruzado.

De acordo com a corporação, ao se aproximarem da Praça do Parquinho, na Rua Benedito Barreto, local já conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes, diversos indivíduos se dispersaram ao avistar as viaturas.

Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram abordagem em um dos indivíduos. Durante a revista pessoal, foram encontrados em suas vestes dois pinos de substância análoga à cocaína e três porções de substância semelhante à maconha.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.

