Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no Jardim Cruzado

Durante patrulhamento de rotina realizado na tarde desta quinta-feira (04), por volta das 13h50, a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Cruzado.
A ação aconteceu na Rua Borborema, em frente à praça do parquinho. Segundo a GCM, os agentes encontraram os materiais ilícitos escondidos no pneu de um ônibus abandonado da empresa Parati.
No local, foram apreendidos:
- 20 pedras de substância análoga ao crack
- 11 pinos com substância semelhante à cocaína
- 3 porções aparentando ser maconha
- 2 unidades de substância semelhante ao “dry” (tipo de entorpecente)
- R$ 128,50 em dinheiro e moedas
- 1 máquina de cartão
Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial para as devidas providências legais.