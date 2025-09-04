Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no Jardim Cruzado

Durante patrulhamento de rotina realizado na tarde desta quinta-feira (04), por volta das 13h50, a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Cruzado.

A ação aconteceu na Rua Borborema, em frente à praça do parquinho. Segundo a GCM, os agentes encontraram os materiais ilícitos escondidos no pneu de um ônibus abandonado da empresa Parati.

No local, foram apreendidos:

20 pedras de substância análoga ao crack

11 pinos com substância semelhante à cocaína

3 porções aparentando ser maconha

2 unidades de substância semelhante ao “dry” (tipo de entorpecente)

R$ 128,50 em dinheiro e moedas

1 máquina de cartão

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial para as devidas providências legais.

