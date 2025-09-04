(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no Jardim Cruzado

04 Set 2025 - 19h31Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no Jardim Cruzado -

 Durante patrulhamento de rotina realizado na tarde desta quinta-feira (04), por volta das 13h50, a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou a apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Cruzado.

A ação aconteceu na Rua Borborema, em frente à praça do parquinho. Segundo a GCM, os agentes encontraram os materiais ilícitos escondidos no pneu de um ônibus abandonado da empresa Parati.

No local, foram apreendidos:

  • 20 pedras de substância análoga ao crack
  • 11 pinos com substância semelhante à cocaína
  • 3 porções aparentando ser maconha
  • 2 unidades de substância semelhante ao “dry” (tipo de entorpecente)
  • R$ 128,50 em dinheiro e moedas
  • 1 máquina de cartão

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial para as devidas providências legais.

 

Leia Também

Homem morre atropelado por van na SP-318, em São Carlos
Segurança18h54 - 04 Set 2025

Homem morre atropelado por van na SP-318, em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida na Raimundo Corrêa
Segurança17h16 - 04 Set 2025

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida na Raimundo Corrêa

Polícia Civil, por meio da DISE, prende traficante em São Carlos durante Operação "7 de Setembro"
Presidente Collor16h16 - 04 Set 2025

Polícia Civil, por meio da DISE, prende traficante em São Carlos durante Operação "7 de Setembro"

DISE prende homem por receptação durante operação “7 de Setembro”
Segurança13h54 - 04 Set 2025

DISE prende homem por receptação durante operação “7 de Setembro”

Jovem é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare
Segurança13h47 - 04 Set 2025

Jovem é detido por tráfico de drogas no Jardim Hikare

Últimas Notícias