Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no bairro Icaraí após denúncia anônima

A Guarda Municipal de Ibaté realizou na noite desta terça-feira (16) uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Icaraí, após receber uma denúncia anônima relatando movimentação suspeita na Rua Gotardo Zotesso. A ocorrência foi registrada por volta das 23h35.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local informado, as equipes avistaram alguns indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação das viaturas. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi detido.

Durante a varredura na área, os guardas localizaram uma sacola escondida no interior de uma calha de chuva. Dentro dela, foram encontradas diversas porções de entorpecentes já embaladas e prontas para comercialização.

No total, foram apreendidas: 32 porções análogas ao crack, 24 porções análogas à cocaína, 10 porções análogas à maconha, 8 porções análogas ao “ice”, 6 porções análogas ao “dry”e 2 porções análogas ao skank

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil em São Carlos para registro da ocorrência e posterior investigação.

Leia Também