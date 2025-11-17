(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas no bairro Icaraí após denúncia anônima

Nenhum suspeito foi detido, mas materiais ilícitos foram localizados em calha de chuva e encaminhados à delegacia

17 Nov 2025 - 07h43Por Jessica Carvalho R.
A Guarda Municipal de Ibaté realizou na noite desta terça-feira (16) uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Icaraí, após receber uma denúncia anônima relatando movimentação suspeita na Rua Gotardo Zotesso. A ocorrência foi registrada por volta das 23h35.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local informado, as equipes avistaram alguns indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação das viaturas. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi detido.

Durante a varredura na área, os guardas localizaram uma sacola escondida no interior de uma calha de chuva. Dentro dela, foram encontradas diversas porções de entorpecentes já embaladas e prontas para comercialização.

No total, foram apreendidas: 32 porções análogas ao crack, 24 porções análogas à cocaína, 10 porções análogas à maconha, 8 porções análogas ao “ice”, 6 porções análogas ao “dry”e 2 porções análogas ao skank

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Polícia Civil em São Carlos para registro da ocorrência e posterior investigação.

