quinta, 27 de novembro de 2025
Segurança

GM de Ibaté apreende drogas escondidas em cano no CDHU

27 Nov 2025 - 10h04Por Jessica Carvalho R.
A Guarda Municipal de Ibaté apreendeu porções de maconha, cocaína e crack na noite desta quarta-feira (27), durante patrulhamento preventivo no conjunto habitacional CDHU. A ocorrência foi registrada por volta das 19h40, na esquina das ruas Armando Prado e Caetano Ramos de Macedo.

Segundo a equipe, cerca de sete indivíduos estavam reunidos no local, sendo que dois deles já são conhecidos nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, o grupo se dispersou rapidamente, despertando suspeita.

Durante a varredura no entorno, os guardas localizaram, no interior de um cano instalado na fachada de uma residência, diversas porções de drogas prontas para venda.

Material apreendido: 27 porções de substância análoga à maconha, 12 eppendorfs de substância análoga à cocaína e 24 pedras de substância análoga ao crack

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de São Carlos, onde ficou à disposição da autoridade policial e da Justiça.

