(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Segurança

Guarda Municipal captura mulher procurada pela Justiça na Vila Celina

04 Jan 2026 - 06h22Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Equipe GAM - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraEquipe GAM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

 

Uma mulher de 28 anos, que era procurada pela Justiça, foi capturada na madrugada deste domingo (4) durante patrulhamento da Guarda Municipal de São Carlos no bairro Vila Celina.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a ação foi realizada por uma equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) por volta de 0h25. Durante o patrulhamento preventivo, os agentes avistaram a suspeita, que já era de conhecimento prévio da equipe por possuir mandado de prisão em aberto.

Após a abordagem, foi realizada consulta pelos sistemas Escudo São-carlense e Muralha Paulista, que confirmou a existência de mandado de prisão com base no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi elaborado o boletim de ocorrência de captura de condenado. Em seguida, ela foi recolhida à Cadeia Pública, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também

Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões
Segurança09h47 - 04 Jan 2026

Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões

Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público
Segurança09h13 - 04 Jan 2026

Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público

Veículo furtado com placas adulteradas é apreendido pela Guarda Municipal em São Carlos
Segurança06h17 - 04 Jan 2026

Veículo furtado com placas adulteradas é apreendido pela Guarda Municipal em São Carlos

Força Tática apreende recupera carro furtado em Araraquara
São Carlos VIII06h13 - 04 Jan 2026

Força Tática apreende recupera carro furtado em Araraquara

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Jardim Botafogo
Segurança17h41 - 03 Jan 2026

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Jardim Botafogo

Últimas Notícias