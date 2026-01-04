Guarda Municipal captura mulher procurada pela Justiça na Vila Celina

Equipe GAM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 28 anos, que era procurada pela Justiça, foi capturada na madrugada deste domingo (4) durante patrulhamento da Guarda Municipal de São Carlos no bairro Vila Celina.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a ação foi realizada por uma equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) por volta de 0h25. Durante o patrulhamento preventivo, os agentes avistaram a suspeita, que já era de conhecimento prévio da equipe por possuir mandado de prisão em aberto.

Após a abordagem, foi realizada consulta pelos sistemas Escudo São-carlense e Muralha Paulista, que confirmou a existência de mandado de prisão com base no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi elaborado o boletim de ocorrência de captura de condenado. Em seguida, ela foi recolhida à Cadeia Pública, permanecendo à disposição da Justiça.

