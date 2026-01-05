(16) 99963-6036
Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas no Santa Angelina

05 Jan 2026
A Guarda Municipal, por meio da equipe do Canil, realizou a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes na manhã desta segunda-feira (5), no bairro Santa Angelina.

De acordo com as informações, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela Avenida João Dagnone quando avistou dois indivíduos saindo do canteiro central da via. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Como o ponto é conhecido pelo comércio de drogas, os agentes realizaram uma varredura com o auxílio da cadela farejadora K9 Índia. Durante o trabalho de faro, foi localizada uma sacola escondida em meio à vegetação, contendo diversos tipos de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 170 invólucros de maconha;

  • 10 tabletes de maconha;

  • 140 eppendorfs de cocaína;

  • 135 pedras de crack;

  • 7 comprimidos de êxtase;

  • 53 invólucros de haxixe;

  • 26 tubetes contendo a substância conhecida como ice.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada e os entorpecentes ficaram à disposição da Justiça. Até o momento, ninguém foi preso.

