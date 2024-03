Guarda municipal apreende entorpecentes no São Carlos 5

A droga que foi localizada pela Guarda Municipal - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, Guardas Municipais da equipe Canil apreenderam entorpecentes por volta das 10h45 desta sexta-feira, 22, na rua Rubens Barbosa, no São Carlos 5. Ninguém foi detido.

Os GMs viram um suspeito que fugiu com a aproximação da viatura. Ao averiguar o local, foi localizado uma lixeira, embaixo de uma telha, uma sacola com 114 pinos com cocaína, 51 porções de maconha, 4 tabletes da mesma droga,17 frascos de Skank e dois frascos com haxixe. A droga foi apresentada na CPJ.

