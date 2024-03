Guarda municipal apreende entorpecentes no Jardim Hikari

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, Guardas Municipais da equipe Canil apreenderam entorpecentes por volta das 15h na rua Alois Partel, no Jardim Hikari.

Os GMs viram dois suspeitos que fugiram com a aproximação da viatura. Ao ser empregado o faro da K9 Índia, em um monte de lixo, no interior de uma área de mata, foi localizado uma sacola plástica, 82 pinos com cocaína, 182 pedras de crack e uma porção de haxixe. A droga foi apresentada na CPJ.

