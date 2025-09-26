(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal apreende drogas no Jardim Cruzado

26 Set 2025 - 09h09Por Jessica Carvalho R.
Na noite de quinta-feira (25), por volta das 19h15, uma ação da Guarda Municipal de Ibatém, resultou na apreensão de entorpecentes no Jardim Cruzado.

Durante patrulhamento pela rua Tabatinga, as equipes avistaram alguns indivíduos correndo ao final da via. Após varredura no local, em frente ao número 218, foi localizada uma sacola verde escondida em um cano. Dentro dela, os policiais encontraram: 30 pacotes semelhantes a maconha, 28 pedras semelhantes a crack, 12 pacotes semelhantes a ice e 12 pinos semelhantes a cocaína

Além disso, duas facas foram apreendidas próximas ao local onde o material estava escondido.

Todo o entorpecente e os objetos localizados foram recolhidos e encaminhados ao Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado.

