Guarda Municipal apreende drogas em praça do Jardim Cruzado

Na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 7h30, a Guarda Civil Municipal de Ibaté realizou a apreensão de drogas durante patrulhamento na Rua Borborema, nas proximidades da Praça do Parquinho, no Jardim Cruzado, ao lado do PSF do bairro.

A equipe, que realizava ponto de estacionamento no local conhecido por constantes práticas de tráfico de entorpecentes, efetuou uma varredura na área e localizou uma sacola preta escondida embaixo de um veículo.

Dentro da sacola, os agentes encontraram: 12 pedras semelhantes a crack; 13 pinos com substância aparentando ser cocaína; 3 unidades semelhantes a Dray; 1 porção semelhante à maconha; R$ 73,95 em espécie e moedas; 1 máquina de cartão.

Diante dos fatos, todos os materiais foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia de Ibaté para as devidas providências.

