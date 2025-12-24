Guarda Municipal apreende drogas em cano de escoamento no Jardim Cruzado

Na noite da última segunda-feira (23), por volta das 22h40, a Guarda Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes durante patrulhamento preventivo realizado no Jardim Cruzado.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que indivíduos não identificados estariam escondendo drogas no interior de um cano de escoamento de água, localizado na Rua Borborema, nº 271. Diante da informação, os agentes se deslocaram até o endereço para averiguação.

No local, durante a vistoria, os guardas encontraram um invólucro contendo diversas substâncias análogas a entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 18 pinos de substância semelhante à cocaína, 12 pedras aparentando crack, oito papelotes de substância conhecida como “Ice” e duas porções de maconha.

Apesar das buscas realizadas nas imediações, nenhum suspeito foi localizado. Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e ficará sob investigação.

