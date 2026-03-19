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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Guarda Municipal apreende drogas apÃ³s suspeito fugir e abandonar sacola em praÃ§a de IbatÃ©

19 Mar 2026 - 22h54Por Jessica Carvalho R
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Guarda Municipal apreende drogas apÃ³s suspeito fugir e abandonar sacola em praÃ§a de IbatÃ© - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na noite desta quinta-feira (19), por volta das 19h30, a Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes durante patrulhamento no bairro Jardim Cruzado.

A equipe da viatura 07, composta pelos GCMs Vieira e Sakadauskas, realizava patrulhamento pela Rua Benedito Barreto, nas proximidades da praça ao lado do PSF, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita no interior do parquinho.

Ao notar a presença da viatura, o suspeito arremessou uma sacola e fugiu do local, não sendo possível sua abordagem.

Durante varredura nas imediações, os agentes localizaram a sacola plástica de cor verde. No interior, foram encontrados entorpecentes já fracionados para a comercialização, além de uma máquina de cartão, o que reforça a suspeita de tráfico de drogas.

Foram apreendidos:17 porções de substância análoga ao crack, 17 porções de substância análoga à maconha, 21 porções de substância análoga à cocaína, 01 máquina de cartão

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de São Carlos/SP, onde permaneceu apreendido e à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

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