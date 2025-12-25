Guarda Municipal acaba com "rolezinho natalino" e apreende quatro motos em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos realizou uma ação na madrugada desta quinta-feira (25) para coibir a prática de manobras perigosas e perturbação do sossego público, popularmente conhecida como “rolezinho”. A ocorrência foi registrada na região da Rua Miguel Petrone com a Avenida Bruno Ruggiero Filho.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal identificou, por meio das câmeras de monitoramento, um grande fluxo de motocicletas realizando manobras arriscadas pelas vias públicas.

Diante da situação, equipes do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), com apoio das viaturas do plantão Delta, passaram a acompanhar o deslocamento do grupo. O fluxo de motocicletas foi interceptado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, em frente à base da Guarda Municipal, onde os condutores trafegavam em alta velocidade, inclusive pelo contrafluxo da via, colocando em risco a segurança viária e causando perturbação do sossego.

Ainda durante o monitoramento, os agentes constataram que a maioria das motocicletas estava sem placa de identificação e com escapamentos em desacordo com a legislação de trânsito.

Com o apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco na região e, após o acompanhamento, quatro motocicletas foram abordadas nas proximidades da Rua Miguel Petrone com a Avenida Bruno Ruggiero Filho. Duas delas estavam com as placas de identificação cobertas.

Diante das irregularidades, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, com o recolhimento das quatro motocicletas ao pátio municipal.

