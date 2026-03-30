(16) 99963-6036
segunda, 30 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

Guarda localiza drogas escondidas em Ã¡rea de mata no bairro AntÃ´nio Moreira

30 Mar 2026 - 11h17Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Guarda localiza drogas escondidas em Ã¡rea de mata no bairro AntÃ´nio Moreira -

Durante patrulhamento realizado no domingo (29), guardas municipais localizaram e apreenderam entorpecentes escondidos em uma área de mata na Rua Francisco da Silva Gomes, no bairro Antônio Moreira.

A equipe estava nas proximidades da Praça da Escola Cláudio Telles quando recebeu uma denúncia informando que indivíduos estariam ocultando drogas em um trecho de mata na região. Diante das informações, os guardas se deslocaram até o local indicado e iniciaram uma varredura na área.

Durante as buscas, foi encontrada uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 56 porções análogas à maconha, 24 pedras de substância semelhante ao crack e 13 eppendorfs de substância análoga à cocaína.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial competente, que adotou as medidas cabíveis. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Leia TambÃ©m

Jovem de 24 anos estÃ¡ desaparecido em RibeirÃ£o Bonito e famÃ­lia busca informaÃ§Ãµes
SeguranÃ§a14h10 - 30 Mar 2026

Jovem de 24 anos estÃ¡ desaparecido em RibeirÃ£o Bonito e famÃ­lia busca informaÃ§Ãµes

Bombeiros resgatam cachorra em estado crÃ­tico presa em cÃ³rrego no Jd. CentenÃ¡rio
SeguranÃ§a10h12 - 30 Mar 2026

Bombeiros resgatam cachorra em estado crÃ­tico presa em cÃ³rrego no Jd. CentenÃ¡rio

Corpo de homem Ã© encontrado em estado de decomposiÃ§Ã£o dentro de casa
Santa Angelina 09h36 - 30 Mar 2026

Corpo de homem Ã© encontrado em estado de decomposiÃ§Ã£o dentro de casa

Idoso perde mais de R$ 300 mil apÃ³s golpe aplicado por falso gerente bancÃ¡rio em SÃ£o Carlos
PrejuÃ­zo 09h24 - 30 Mar 2026

Idoso perde mais de R$ 300 mil apÃ³s golpe aplicado por falso gerente bancÃ¡rio em SÃ£o Carlos

Motorista Ã© preso por embriaguez ao volante apÃ³s acidente no Centro de SÃ£o Carlos
Madrugada 09h20 - 30 Mar 2026

Motorista Ã© preso por embriaguez ao volante apÃ³s acidente no Centro de SÃ£o Carlos

Ãšltimas NotÃ­cias