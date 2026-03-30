Guarda localiza drogas escondidas em Ã¡rea de mata no bairro AntÃ´nio Moreira

Durante patrulhamento realizado no domingo (29), guardas municipais localizaram e apreenderam entorpecentes escondidos em uma área de mata na Rua Francisco da Silva Gomes, no bairro Antônio Moreira.

A equipe estava nas proximidades da Praça da Escola Cláudio Telles quando recebeu uma denúncia informando que indivíduos estariam ocultando drogas em um trecho de mata na região. Diante das informações, os guardas se deslocaram até o local indicado e iniciaram uma varredura na área.

Durante as buscas, foi encontrada uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 56 porções análogas à maconha, 24 pedras de substância semelhante ao crack e 13 eppendorfs de substância análoga à cocaína.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à autoridade policial competente, que adotou as medidas cabíveis. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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