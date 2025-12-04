(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Segurança

Guarda de Ibaté apreende maconha, cocaína, crack e haxixe escondidos em sacola

04 Dez 2025 - 09h57Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda de Ibaté apreende maconha, cocaína, crack e haxixe escondidos em sacola -

A Guarda Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento realizado na tarde desta quarta-feira (3), por volta das 13h40, na Rua Antônio Barbano, ao lado de um parquinho público.

Segundo informações da corporação, os guardas perceberam uma sacola preta pendurada em um muro. Ao verificarem o objeto, encontraram diversas porções de drogas e dinheiro. O material estava pronto para comercialização.

No total, foram apreendidos:R$ 442,00 em dinheiro;, 36 porções análogas a maconha;, 16 pedras análogas ao crack;, 96 pinos análogos à cocaína; 5 porções análogas ao haxixe.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté para registro da ocorrência e demais providências. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Leia Também

Suspeito reage à abordagem e acaba detido durante furto de cabos
Segurança08h48 - 04 Dez 2025

Suspeito reage à abordagem e acaba detido durante furto de cabos

Casal se fere em briga dentro de apartamento em São Carlos
Segurança08h43 - 04 Dez 2025

Casal se fere em briga dentro de apartamento em São Carlos

Árvore de grande porte cai e interdita parcialmente a Miguel Petroni
Segurança06h29 - 04 Dez 2025

Árvore de grande porte cai e interdita parcialmente a Miguel Petroni

Homem é encontrado morto com ferimento de tiro no Jardim Real, em São Carlos
Segurança06h21 - 04 Dez 2025

Homem é encontrado morto com ferimento de tiro no Jardim Real, em São Carlos

Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-310 em Ibaté
Segurança18h31 - 03 Dez 2025

Engavetamento entre três veículos é registrado na SP-310 em Ibaté

Últimas Notícias