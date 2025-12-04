Guarda de Ibaté apreende maconha, cocaína, crack e haxixe escondidos em sacola

A Guarda Municipal de Ibaté apreendeu entorpecentes e dinheiro durante patrulhamento realizado na tarde desta quarta-feira (3), por volta das 13h40, na Rua Antônio Barbano, ao lado de um parquinho público.

Segundo informações da corporação, os guardas perceberam uma sacola preta pendurada em um muro. Ao verificarem o objeto, encontraram diversas porções de drogas e dinheiro. O material estava pronto para comercialização.

No total, foram apreendidos:R$ 442,00 em dinheiro;, 36 porções análogas a maconha;, 16 pedras análogas ao crack;, 96 pinos análogos à cocaína; 5 porções análogas ao haxixe.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté para registro da ocorrência e demais providências. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

