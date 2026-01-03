(16) 99963-6036
Segurança

Gritaria e barulho de motos geram boletim de ocorrência em São Carlos

03 Jan 2026 - 08h29Por Da redação
Escapamento moto - Crédito: UnsplashEscapamento moto - Crédito: Unsplash

Um caso de perturbação do trabalho ou do sossego foi registrado na madrugada deste sábado (3) na região da USP 1, em São Carlos. 

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 4h55, moradores da Rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral, no bairro Tabayaci, relataram terem sido acordados por gritaria, algazarra e barulho de motocicletas acelerando em via pública próximo a um posto de combustíveis que fica aberto 24 horas. 

Ainda segundo o registro, a situação é recorrente e já motivou outros boletins anteriormente, em razão do impacto no sossego da vizinhança durante a madrugada. O autor das perturbações não foi identificado.

