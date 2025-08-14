(16) 99963-6036
Grave colisão traseira na Washington Luís deixa motociclista com fratura exposta

14 Ago 2025 - 07h33Por Da redação
Grave colisão traseira na Washington Luís deixa motociclista com fratura exposta - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira (14), uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 234, sentido capital–interior, próximo à base da Polícia Rodoviária.

A vítima, um motociclista de 36 anos, sofreu fratura exposta na patela do joelho. Segundo relato da condutora do veículo Monza, devido a obras na via, ela precisou mudar de faixa. O motociclista, que seguia logo atrás, acabou colidindo violentamente contra a traseira do carro, sendo arremessado ao solo.

O atendimento inicial foi realizado por uma unidade básica do SAMU. Devido à gravidade dos ferimentos, foi acionada também a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, além da USA do resgate da concessionária Ecovias. A vítima foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa.

A Polícia Rodoviária esteve no local para registro da ocorrência.

