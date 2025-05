Grave acidente deixa dois feridos na avenida São Carlos

Compartilhar no facebook

Momento em que motoboy é socorrido - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas em São Carlos na noite desta terça-feira (27). A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, no sentido centro/bairro.

De acordo com testemunhas, a moto seguia pela avenida quando colidiu violentamente contra a traseira de um Volkswagen Santana. Com o impacto, o condutor da motocicleta, um motoboy de 21 anos, sofreu uma fratura no braço. Já a passageira, uma mulher que estava na garupa, teve convulsões logo após o acidente.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Samu, enquanto a mulher recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

O motorista do Santana, por sua vez, deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

