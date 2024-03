Grande quantidade de drogas é apreendida na Washington Luís

Meia tonelada de droga foi apreendida pela PM em Araraquara - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, policiais militares de Araraquara apreenderam na madrugada desta terça-feira, 12, meia tonelada de entorpecentes que estava em um veículo. Dois suspeitos foram detidos. O flagrante aconteceu em um restaurante na rodovia Washington Luís (SP-310).

Equipes do 13º Batalhão foram até o local e realizaram diligências. O motorista de um veículo tentou a fuga. O veículo chegou a ser abordado, porém o suspeito conseguiu fugir embrenhando-se na mata. Na caçamba do veículo estava a droga.

No outro veículo, que se estava no estacionamento do estabelecimento, dois suspeitos foram presos em flagrante e confessaram a autoria do crime.

Leia Também