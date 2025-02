Golpistas usam WhatsApp para aplicar fraudes em nome de restaurante em São Carlos

Compartilhar no facebook

Um golpe utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp tem causado prejuízos em São Carlos. O proprietário do antigo restaurante Seo Jairo, que atualmente é o Dona Rose, registrou um boletim de ocorrência denunciando que o número do estabelecimento, o WhatsApp (16) 99453 1118 foi clonado e que está sendo utilizado para aplicar fraudes nos clientes.

De acordo com o relato, os golpistas se aproveitam do nome do restaurante para solicitar pagamentos diretamente a eles, enganando consumidores desavisados. A fraude foi descoberta após clientes relatarem pedidos de depósito para concluir suas compras.

O caso serve de alerta para comerciantes e consumidores, que devem redobrar a atenção antes de realizar pagamentos via aplicativos de mensagem. A recomendação é sempre confirmar os dados diretamente com o estabelecimento antes de efetuar qualquer transação financeira.

