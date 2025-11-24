(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Atenção

Golpistas estão usando o nome do Carrefour para aplicar golpes em São Carlos

24 Nov 2025 - 08h53Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência BrasilCelular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma mulher de 68 anos, moradora da região da Vila Costa do Sol, em São Carlos, foi vítima de um golpe virtual após receber uma mensagem que aparentava ser da rede de supermercados Carrefour. O caso foi registrado no Plantão Policial neste sábado (22).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu em seu celular uma mensagem informando que ela teria ganhado um prêmio de R$ 249,00. Para resgatar o valor, bastaria clicar em um link enviado pelo próprio aplicativo.

Ao acessar o link, o celular da vítima foi imediatamente invadido. Em seguida, golpistas realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 2.749,83 de sua conta — dinheiro que foi enviado para um favorecido desconhecido.

Além disso, amigos e familiares da mulher passaram a receber mensagens em seu nome no WhatsApp, solicitando dinheiro emprestado, o que geralmente indica clonagem do aplicativo.

A ocorrência foi registrada como estelionato, e o caso foi encaminhado para a delegacia responsável pela área para investigação.

Leia Também

Morre homem que foi agredido a pedradas no Jardim São João Batista
Segurança09h14 - 24 Nov 2025

Morre homem que foi agredido a pedradas no Jardim São João Batista

Motorista é preso em flagrante por embriaguez ao volante
Operação Alcoolemia09h03 - 24 Nov 2025

Motorista é preso em flagrante por embriaguez ao volante

Colisão traseira entre carro e moto deixa passageira ferida no Centro
Segurança08h05 - 24 Nov 2025

Colisão traseira entre carro e moto deixa passageira ferida no Centro

Adolescente é detido acusado de tentar estuprar duas crianças em São Carlos
Segurança11h13 - 23 Nov 2025

Adolescente é detido acusado de tentar estuprar duas crianças em São Carlos

Mercado é assaltado na manhã deste domingo no Planalto Verde
Segurança11h09 - 23 Nov 2025

Mercado é assaltado na manhã deste domingo no Planalto Verde

Últimas Notícias