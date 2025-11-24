Golpistas estão usando o nome do Carrefour para aplicar golpes em São Carlos

Celular - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma mulher de 68 anos, moradora da região da Vila Costa do Sol, em São Carlos, foi vítima de um golpe virtual após receber uma mensagem que aparentava ser da rede de supermercados Carrefour. O caso foi registrado no Plantão Policial neste sábado (22).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu em seu celular uma mensagem informando que ela teria ganhado um prêmio de R$ 249,00. Para resgatar o valor, bastaria clicar em um link enviado pelo próprio aplicativo.

Ao acessar o link, o celular da vítima foi imediatamente invadido. Em seguida, golpistas realizaram uma transferência via PIX no valor de R$ 2.749,83 de sua conta — dinheiro que foi enviado para um favorecido desconhecido.

Além disso, amigos e familiares da mulher passaram a receber mensagens em seu nome no WhatsApp, solicitando dinheiro emprestado, o que geralmente indica clonagem do aplicativo.

A ocorrência foi registrada como estelionato, e o caso foi encaminhado para a delegacia responsável pela área para investigação.

