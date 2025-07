Golpistas aplicam estelionato e causam prejuízo de quase R$ 30 mil a moradora de São Carlos

Compartilhar no facebook

Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma moradora de São Carlos foi vítima de um golpe de estelionato que resultou em um prejuízo de R$ 29.850,00, após ser enganada por criminosos que se passaram por advogados por meio do aplicativo WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta quinta-feira (10), a vítima recebeu mensagens de um número com prefixo (11), contendo a foto de seu advogado e informações sobre uma suposta ação judicial em que teria direito a receber R$ 50 mil por danos morais. Logo após, outro contato identificado como “Dr. Pedro” se apresentou como reavaliador do caso, alegando estar vinculado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Durante uma chamada de vídeo, o golpista solicitou dados bancários da vítima e o extrato dos últimos cinco dias, além de questionar se algum parente possuía conta com maior movimentação. A mulher informou sobre a conta de sua avó, cujos dados foram repassados. Acreditando na veracidade da ação judicial, a vítima autorizou duas transferências, totalizando R$ 29.850,00, por meio de links enviados pelos criminosos.

Somente após a consulta ao extrato bancário é que a vítima percebeu que os valores haviam sido debitados sem qualquer depósito correspondente. Apesar disso, os golpistas ainda insistiam para que ela permanecesse tranquila, prometendo que os valores seriam creditados.

