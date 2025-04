Golpista se passa por filha e aplica golpe em aposentado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Um aposentado de 64 anos foi vítima de um estelionato na manhã desta quarta-feira, 23, quando caiu em um golpe comumente praticado pelo WhatsApp e perdeu quase R$ 1 mil.

Na CPJ ele relatou que recebeu mensagens de um contato com a foto da filha, no qual ela pedia ajuda. A vítima acreditou e o golpista se aproveitou para pedir que a vítima pagasse um boleto no valor de R$ 998.

De boa-fé, o aposentado foi até uma lotérica e fez o pagamento. Mais tarde, ao conversar com a filha, descobriu que caiu em um golpe.

Leia Também