Golpista clona número de funilaria e aplica estelionato contra empresário em São Carlos

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um empresário de 32 anos, morador de São Carlos, registrou um boletim de ocorrência após cair em um golpe aplicado por estelionatários que clonaram o número de uma funilaria da cidade. O caso ocorreu entre os dias 17 e 19 de novembro e foi registrado no Plantão Policial na noite de quarta-feira (19).

Segundo o relato, no início de novembro o empresário havia solicitado um orçamento em uma funilaria, com valor combinado de R$ 3.200,00 pelo serviço. Ao procurar novamente o local no dia 18/11, ele entrou em contato com um número que acreditava ser da empresa — porém, o telefone havia sido clonado por golpistas.

No falso atendimento, os criminosos reduziram o preço do serviço para R$ 3.000,00 e pediram um adiantamento via PIX para iniciar o trabalho. A vítima realizou uma transferência de R$ 1.500,00 para um CNPJ informado pelos estelionatários.

Após o pagamento, os golpistas ainda solicitaram mais R$ 500,00 para um suposto serviço extra de polimento. Desconfiado, o empresário ligou diretamente para a funilaria e descobriu que não havia sido a empresa que solicitou o adiantamento, confirmando assim o golpe.

