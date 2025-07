Golpista abre conta com documentos falsos e contrata empréstimo de mais de R$ 60 mil em São Carlos

Caixa Eletrônico - Crédito: Agência Brasil

A Polícia Civil de São Carlos investiga um caso de estelionato ocorrido no final de junho, após a descoberta de uma fraude envolvendo a abertura de uma conta bancária com documentos falsos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no dia 27 de junho, uma pessoa utilizando nome e documentos falsos compareceu presencialmente à agência do Banco do Brasil na Vila Prado, onde conseguiu abrir uma conta corrente. Posteriormente, no dia 14 de julho, a Gerência de Segurança da instituição identificou a fraude.

Na conta aberta irregularmente, foi contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 61.568,00. Parte do montante, equivalente a R$ 52.500,00, foi transferida para outra conta bancária, registrada em nome de um terceiro. A autoria do crime ainda é desconhecida.

