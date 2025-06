Golpe virtual deixa vítima com prejuízo de R$ 50 mil em São Carlos

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um profissional autônomo foi vítima de um golpe de estelionato nesta quarta-feira (25) em São Carlos, após tentar acessar o sistema de internet banking para gerar um boleto de seu negócio. O caso foi registrado no plantão policial.

A vítima relatou que acessava normalmente o site de sua instituição bancária quando uma mensagem alertou para a necessidade de realizar uma atualização. Seguindo as instruções, acessou novamente o site indicado, que apresentava o mesmo layout e pediu dados de login e senha, assim como o token de segurança enviado para seu celular.

Após inserir todas as informações e receber uma ligação confirmando a atualização, o profissional foi orientado a realizar a leitura de um QR-Code por meio do aplicativo do banco. Minutos depois, uma transação no valor de R$ 26 mil foi confirmada por mensagem. Desconfiado, o cliente encerrou imediatamente a ligação e acessou novamente seu aplicativo para verificar a conta, quando percebeu que R$ 50 mil haviam sido debitados.

Logo depois, o acesso à conta foi bloqueado, e a vítima procurou a delegacia para registrar o caso e pedir apuração. A Polícia Civil investiga.

