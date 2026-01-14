Golpe no WhatsApp: homem de 48 anos perde mais de R$ 2 mil

Crédito: Pixabay

Um homem de 48 anos registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil após ser vítima de um golpe aplicado por mensagem no WhatsApp em São Carlos. Segundo relato da vítima, na última segunda-feira (12/01), ele recebeu mensagens de alguém que se passou por um amigo e seguiu as orientações, realizando uma transferência financeira que depois constatou ser indevida.

O valor transferido via PIX foi de R$ 2.222,00. A vítima procurou seu banco para contestar a transação e foi orientada a registrar boletim de ocorrência para formalizar a contestação.

