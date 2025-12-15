(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Segurança

Golpe em anúncio de motocicleta causa prejuízo financeiro

15 Dez 2025 - 09h03Por Da redação
Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Um morador do Cidade Aracy, em São Carlos, registrou boletim de ocorrência após cair em um golpe aplicado por meio de um anúncio de motocicleta nas redes sociais. O caso foi atendido pela Polícia Civil e registrado como estelionato.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que, no domingo (14), visualizou no Facebook um anúncio de venda de uma motocicleta ano 2020, pelo valor de R$ 14 mil. Após demonstrar interesse, entrou em contato com o suposto vendedor por meio do aplicativo WhatsApp.

Durante a negociação, o anunciante informou que o pagamento poderia ser parcelado, desde que fosse feita uma entrada inicial. A vítima realizou transferências via PIX que, somadas, totalizaram R$ 910. No entanto, após novas exigências de pagamento por parte do vendedor, a vítima passou a desconfiar de um possível golpe.

Ao tentar novo contato, as ligações não foram atendidas, confirmando a suspeita de fraude. Diante da situação, a vítima procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado como estelionato, com autoria desconhecida, e será encaminhado para investigação pela área competente. A Polícia orienta a população a redobrar a atenção em negociações feitas pela internet, evitando transferências antecipadas e sempre confirmando a veracidade dos anúncios antes de efetuar qualquer pagamento.

