Golpe do falso vendedor deixa homem de 29 anos no prejuízo em São Carlos

Um homem de 29 anos foi vítima de estelionato após negociar a compra de um veículo por meio de um site de vendas na internet, em São Carlos. O caso foi registrado na noite de sábado (20), na região do Residencial Deputado José Zavaglia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima encontrou um anúncio de um automóvel e iniciou contato com o suposto vendedor. Durante a conversa, o golpista teria utilizado imagens do carro como se fosse o proprietário e afirmou que um “sobrinho”, que seria o dono do veículo, iria até a residência da vítima para apresentar o automóvel.

Ainda segundo o relato, o autor pediu para que não fossem mencionados valores durante o encontro, alegando que o proprietário já havia tentado comprar o carro parcelado anteriormente. Seguindo as orientações, a vítima realizou duas transferências via Pix, uma no valor de R$ 5 mil e outra de R$ 3 mil.

Após os pagamentos, tanto a vítima quanto o verdadeiro proprietário do veículo foram bloqueados pelo golpista, que desapareceu com o dinheiro. O carro, um automóvel prata, ano 1998, não foi recuperado.

O caso foi registrado como crime consumado de estelionato e encaminhado para a delegacia responsável pela área dos fatos, onde será investigado pela Polícia Civil.

