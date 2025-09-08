Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos

Idoso celular/imagem ilustrativa - Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Um idoso de 75 anos foi vítima de estelionato em São Carlos e perdeu R$ 43.714,46 após cair em um golpe de falso funcionário de banco. O caso aconteceu no dia 3 de setembro, mas só foi registrado na Polícia Civil no domingo (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem recebeu uma ligação pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentou como integrante do setor de segurança de um banco. O golpista informou que havia detectado movimentações suspeitas na conta da vítima e que seria necessário realizar transferências para “contas de segurança temporárias”, a fim de evitar um suposto golpe.

Convencido pelo criminoso, o idoso realizou três transferências via PIX que somaram mais de R$ 43 mil. O banco conseguiu estornar apenas R$ 3,1 mil, restando o prejuízo de R$ 43.714,46. O caso foi registrado como furto qualificado mediante fraude e será investigado pela Polícia Civil.

