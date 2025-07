Golpe do falso exame faz vítima perder mais de R$ 3 mil

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

Uma moradora de São Carlos foi vítima de um golpe na última semana e teve um prejuízo de R$ 3.070,36 após cair em uma armadilha aplicada por um estelionatário que se passou por representante de uma clínica.

Segundo relato da vítima, tudo começou com uma ligação via WhatsApp, onde uma pessoa se apresentou como funcionária da clínica "Amor e Saúde" e informou que seria necessário refazer um exame. Ela teria duas opções: retirar o exame presencialmente em Bauru ou recebê-lo em casa mediante o pagamento de uma taxa de R$ 9,90. A vítima optou pelo recebimento domiciliar.

Pouco tempo depois, um motoboy apareceu em sua residência. Ele solicitou o pagamento da suposta taxa via cartão, mas após a primeira tentativa, alegou que a máquina havia apresentado erro. Em seguida, pegou outro aparelho em sua mochila. No momento da entrega do envelope com o suposto exame, a vítima percebeu que ele estava vazio.

Desconfiada, a mulher segurou o envelope com uma das mãos e colocou a outra dentro da mochila do motoboy para tentar pegar a maquininha. Vizinhos ouviram os gritos de socorro e se aproximaram para ver o que estava acontecendo. O criminoso fugiu rapidamente, deixando para trás a mochila com quatro maquininhas de cartão.

Logo após a fuga, a vítima entrou em casa e verificou seu aplicativo bancário, constatando que haviam sido feitas transações no valor total de R$ 3.070,36.

O golpista foi descrito como um homem pardo, com cerca de 21 anos, barba por fazer, usando calça jeans e camiseta, e pilotando uma motocicleta preta de baixa cilindrada.

Imagens de câmeras de segurança próximas à residência devem ser utilizadas para auxiliar nas investigações.

