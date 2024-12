Golpe do amor internacional avança na região

Polícia Federal: quadrilhas internacionais aplicam golpes em pessoas solitárias em crime que vem avançando - Crédito: Divulgação

Muitas quadrilhas tem se utilizado das novas tecnologias e das redes sociais e usam a criatividade para continuar cometendo crimes, agora no mundo cibernético. Desta forma, eles estão escolhendo a prática de delitos no mundo virtual, principalmente através de vítimas escolhidas “a dedo” nas redes sociais.



Mulheres e também homens estão sendo cada vez mais alvos do que a Polícia Federal chama de ‘golpe do amor internacional”. Esta modalidade de golpe vem avançando desde a pandemia. A investida, que acontece sempre por contato através das redes sociais das vítimas, tem como objetivo extorquir dinheiro das vítimas.

Recentemente uma professora da região quase foi vítima do ‘Golpe do amor’. Mas após desconfiar da abordagem e da conversa que estava mantendo com um suposto estrangeiro americano de nome Steve Morgan, que conheceu na internet, ela procurou a Polícia Federal de Ribeirão Preto, onde recebeu a orientação de não fazer transferência, nem depósito em dinheiro na conta do suspeito caso ele pedisse.

Dias depois, o golpista de fato pediu que fosse realizado um deposito no valor de R$ 1.500 na conta de um suposto Coronel, sob o pretexto de pagamento de uma taxa de adesão referente a uma licença de emergência que permitiria que ele saísse da zona de guerra no país onde estava por um período e pudesse fazer uma viagem ao Brasil, para conhecer a vítima. O homem alegou que por não ter acesso à própria conta bancária, não poderia pagar o valor exigido da licença e disse ainda que viajaria para o Brasil 48 horas após o pagamento da tal taxa.



A mulher foi orientada a comparecer na Polícia Civil, onde prestou um boletim de ocorrência e levou cópia de todas as fotos e mensagens do golpista para que uma investigação fosse iniciada. Após esse caso, a PF emitiu um alerta para a população identificar e se proteger de possíveis investidas na internet.



O secretário municipal de Segurança de São Carlos, Samir Gardini, afirma que todo cuidado é pouco nas redes sociais. “Estes bandidos estudam os perfis das pessoas e buscam, neste momento de fragilidade, usar a boa fé das pessoas e a solidão delas para conseguir extorquir dinheiro. Toda vez que que alguém vislumbrar um possível relacionamento maravilhoso, deve tentar obter informações que possam ser checadas para constatar que não está caindo num grande golpe. Se a pessoa desconfiar de alguma coisa deve procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência”, comenta ele

Segundo ele, quando alguém propõe um relacionamento amoroso ou algo assim e logo vai falando em receber dinheiro, é porque tem algo errado. “As pessoas têm que tomar muito cuidado e, a princípio, desconfiar”, ressalta Gardini.

Quem são os golpistas e como agem?

De acordo com a PF, os golpistas são homens especialistas em seduzir e em criar romances falsos para conseguir dinheiro. Agem em quadrilhas, utilizando abordagens similares para conquistar as vítimas e normalmente escolhem mulheres entre 45 e 55 anos e que aparentam ser bem sucedidas e sozinhas nas redes sociais.



A PF alerta ainda que na maioria dos casos, os golpistas não residem no Brasil. São bandidos de países como Costa do Marfim, Nigéria e Iraque que conseguem chamar a atenção das vítimas dizendo que têm cargos ligados ao exército. Costumam contar histórias tristes dos problemas que seus filhos enfrentam por conta da morte de sua esposa e que está pronto para se casar novamente com uma mulher confiável, de idade compatível com a sua. Demonstram, ainda, interesse em fazer viagem ao Brasil para conhecer sua futura pretendente. Em alguns casos, os golpistas enviam foto da compra de passagem aérea forjada e de anel de noivado como uma forma de enganar ainda mais a vítima.

Normalmente os contatos e mensagens podem durar meses até que os golpistas façam as primeiras solicitações relatando dramas pessoais e pedindo empréstimos.

“A gente não tem noção de até que ponto vai a maldade do ser humano”. É desta forma que se expressou uma das vítimas, cuja identidade será preservada pela reportagem, do chamado “golpe do amor estrangeiro”, que já lesou outras duas pessoas em Bauru, conforme constata a Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG). Em média, o prejuízo de cada uma delas gira em torno de R$ 10 mil a R$ 15 mil.



Segundo um agente da PF de Araraquara, um homem ou uma mulher diz ser de fora do País e entra em contato com a vítima pelas redes sociais ou pelos sites de relacionamento, estabelecendo uma espécie de namoro virtual – muitas vezes, com contato diário e constante.



Em determinado momento, porém, o estelionatário revela que enviará uma caixa com os seus documentos, dinheiro e presentes. O intuito, teoricamente, é visitar a pretendente no Brasil. Depois, se passa por funcionário de alguma transportadora de renome e exige que a vítima deposite dinheiro em uma conta bancária para que possa, de fato, receber a encomenda.

“O criminoso usa a carência afetiva da vítima contra ela”, explica o delegado. Tanto que o perfil das vítimas é, basicamente, o mesmo, ou seja, a maioria é formada por pessoas viúvas ou divorciadas, além de terem acima de 50 anos, comenta o agente, que preferiu não se identificar.



Confira as dicas da polícia federal para se proteger do golpe

Quando conhecer qualquer pessoa na internet procure primeiro ter um relacionamento racional (Quem é? Onde estuda? Onde mora? Onde trabalha? É confiável?) e depois dessas constatações é que se avalia se vale a pena ter um relacionamento emocional. Quando se troca essa ordem, via de regra as mulheres têm problemas e são presas fáceis de serem enganadas por golpistas por deixarem a emoção prevalecer antes da razão;

É importante que a família, principalmente os filhos, estejam atentos à rotina online das mães, muitas vezes eles conseguem convencer as vítimas a esconder o relacionamento da família;

Desconfie de pessoas muito bem sucedidas, com carreiras estáveis, lindas e com pressa para se casar. Não confie em histórias incríveis ou muito trágicas, pois os criminosos se aproveitam da fragilidade feminina e do desejo de ajudar;

Não deposite ou transfira valores sob qualquer alegação. É importante ter frieza e dizer não. Ainda mais quando a solicitação é feita em forma de uma história triste;

Cuidado com a inclusão e compartilhamento de suas informações pessoais em demasia na internet. É analisando o perfil das vítimas que os golpistas vão montar uma estratégia para enganar e seduzir as mulheres;

Tenha cuidado com usuários que alegam ser estrangeiros já que é mais comum que esse tipo de golpe seja aplicado por perfis falsos que alegam ser estrangeiros;

Peça que a conversa seja feita por vídeo. Geralmente, esse tipo de criminoso utiliza imagens de outras pessoas para enganar suas vítimas. Caso ele diga que não é possível e fuja do assunto, ele pode está evitando mostrar sua real identidade;

A Receita Federal não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta corrente de agentes ou terceiros. Todos os tributos relativos à alfandega, somente são recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).

O que fazer se cair no golpe?

Encerre e bloqueie o contato imediatamente;

Procure a delegacia da Polícia Civil ou da Mulher mais próxima de sua residência pra registrar um Boletim de Ocorrência;

Junte todos os registros das conversas ou comprovantes de depósitos realizados, para fins de investigação e identificação do golpista.

