Gol furtado no centro é localizado pela Rocam no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Policiais militares da Rocam localizaram um Gol, que pertence a um pedreiro de 42 anos. O caso teria ocorrido na tarde/noite de domingo, 4.

A vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que estava hospedado em um hotel no centro de São Carlos e deixou seu Gol estacionado na rua General Osório. Isso por volta das 17h. No interior estaria suas ferramentas de trabalho.

Ao notar que o carro foi furtado, acionou a PM e no começo da noite, foi contatado por policiais da Rocam que informaram que o veículo estaria em estado de abandono na Avenida Arnaldo Almeida Pires, no Cidade Aracy.

A vítima foi ao local e constatou que as ferramentas teriam sumido, bem como a bateria do Gol. Após as formalidades de praxe na CPJ, o Gol foi restituído ao proprietário.

Leia Também