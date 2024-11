Um VW Gol que havia sido furtado foi encontrado logo após o crime. O veículo foi abandonado no bairro Vida Nova São Carlos, região sul de São Carlos.

Populares encontraram o veículo sem as rodas e acionaram a Polícia Militar que compareceu no local e entrou em contato com o proprietário que ainda nem tinha conhecimento do furto.

Após as providências cabíveis, o carro foi devolvido ao verdadeiro dono.

